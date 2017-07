publié le 07/07/2017 à 20:10

C'est comme si elle avait été prise en pleine bataille. La souffrance, le choc des machines, les corps qui s'entremêlent sous la pluie... Les forçats de la route à terre. La scène se déroule durant l'après-midi de dimanche 2 juillet. La ville de Battice, en Belgique, est traversée par la deuxième étape du Tour de France qui relie Düsseldorf à Liège.



À 30 kilomètres de l'arrivée, Romain Bardet est projeté au sol. Son bras se tend pour freiner la glissade et une grimace déforme son visage. Derrière lui, Chris Froome, sur les fesses, se raccroche à sa roue. En arrière-plan, le maillot jaune Geraint Thomas se retrouve comme un pantin désarticulé.

Chris Auld, l'auteur de cette photographie, raconte à RTL comment il a réussi à saisir cet instant presque pittoresque : "Je ne trouvais pas d'endroit. Je n'arrêtais pas de rouler le long de la route. Puis mon motard, quand on a approché du lieu où j'ai pris la photo, m'a dit que c'était ma dernière chance d'avoir un bon cliché. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter et il a commencé à pleuvoir. J'ai regardé l'état de la chaussée et j'ai compris que ça allait être une approche très délicate pour les cyclistes. La route était totalement trempée et j'ai tout de suite pensé qu'il pourrait y avoir un accident".

La photo partagée par Chris Froome

Sur le moment, Chris Auld ne se rend pas compte de la force de son image. C'est seulement après l'étape que la magie du Tour a opéré. "Quand j'ai fini la course, je suis allez chez McDonald's. J'ai utilisé le wifi pour poster la fameuse photo sur Instagram. En quelques minutes, Chris Froome l'a partagée sur les réseaux sociaux. Et là, c'est parti. Mon téléphone s'est mis à sonner, j'ai reçu plein de mails et les réseaux sociaux sont devenus fous. J'étais là, dans mon van, en train d'envoyer ma photo dans le monde entier. Beaucoup de photographes du Tour de France m'ont félicité en me disant que c'était vraiment un super cliché", confie le Britannique qui s'est mis à la photo sportive en octobre.



Il suit ainsi son premier tour de France, dans son van blanc où il dort entre son vélo et son matériel. Malgré le succès de son cliché, il n'est pas encore sûr de rallier l'arrivée sur les Champs-Élysées. Envoyé par un sponsor de Peter Sagan, il pourrait faire les frais de l'exclusion du sprinter star.