publié le 03/09/2017 à 19:52

Le chiffre en dit un peu long sur la performance de Teddy Riner à Budapest. Aucun champion olympique d'août 2016 à Rio n'est parvenu à rester sur la plus haute marche du podium 13 mois plus tard à Budapest lors des Mondiaux. Aucun sauf un, le Français de 28 ans, plus que jamais légende des tatamis et du sport en général. 9 titres de champion du monde, deux médailles d'or aux JO, et surtout 134 combats remportés de suite pour sept ans invincibilité. Les chiffres donnent le vertige. Lui garde pourtant les pieds sur terre.

Cette nouvelle Marseillaise entendue en Hongrie, il l'a savouré après des mois d'efforts pour redevenir compétitif. L'hymne national, "on ne s'en lasse jamais", insiste-t-il. "Dur est le chemin pour l'avoir entendu et dur est le chemin pour en entendre des nouvelles", raconte-t-il au lendemain d'une journée éprouvante, comme il n'en n'avait plus vécu depuis "un petit moment", avec six combats dont une demi-finale étouffante face au prometteur Géorgien Guram Tushishvili (22 ans), champion d'Europe 2017.

J'étais devenu une barrique Teddy Riner





Pour décrocher une 9e étoile, Teddy Riner a repris le chemin de l'entraînement à partir du mois de janvier, après plusieurs mois de break. "Mon corps en avait besoin". Il s'est alors lâché, notamment sur la nourriture, jusqu'à devenir "une barrique", avoue-t-il en rigolant. Le secret du retour à son poids de forme ? "Plein de choses bannies de la maison. Après, c'est une hygiène de vie à reprendre, un état d'esprit. Je sais ce que je voulais cette année : monter sur ce championnat du monde et essayer de gagner un nouveau titre. C'est chose faite. Il y avait un prix à payer, c'est ce que j'ai fait". Ce prix se matérialise en un autre chiffre : 25 kilos perdus.



Cette neuvième médaille d'or mondiale ouvre idéalement l'olympiade du colosse (2,03 m, autour de 140 kg). Car le véritable objectif de Riner, ce sont bien les JO 2020 au pays du judo, à Tokyo. C'est là-bas qu'un troisième sacre olympique l'inscrirait pour de bon comme le plus grand judoka de l'histoire. À ce jour, seul un homme a réussi cet exploit, jamais vu chez les lourds : le Japonais Tadahiro Nomura en -60 kg (1996, 2000 et 2004). Ensuite seulement il songera à une éventuelle présence à Paris en 2024.