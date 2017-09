Judo : Teddy Riner sacré champion du monde pour la 9e fois de sa carrière

publié le 02/09/2017 à 18:37

Il a eu très peur en demi-finale face à un Tushishvili offensif qui l'a fait tomber. Mais Teddy Riner est le meilleur judoka du monde, et il entre un peu plus dans l'histoire en raflant son 9ème titre mondial des plus de 100 kg en 10 éditions. Le Français, expéditif dans ses combats avant la demi-finale, est arrivé à bout du Brésilien David Moura en finale des championnats du monde à Budapest. Imperturbable mais au bout du suspense, Teddy Riner a réussi à désarçonner son adversaire lors de la mort subite pour conforter sa place au panthéon des athlètes tricolore.



On le savait très fort, mais on doutait de sa capacité à trouver la force de mettre à terre la concurrence alors qu'il n'a plus combattu officiellement depuis son sacre olympique de 2016 à Rio. Après 6 mois de repos, Teddy Riner avait subi plusieurs pépins physiques qui l'ont empêché de se tester grandeur nature. Il doit donc une fière chandelle à ses sparing parters de l'INSEP et du groupe France qui ont souffert mille maux pour que le colosse soit prêt à temps à Budapest.

Elnagar (Égypte), Ulzibayar (Mongolie), Figueroa (Équateur), Silva (Brésil), Tushishvili (Géorgie) et donc Moura (Brésil) ont tour à tour tenté de mettre à terre un Riner qui a repris ses marques au fil des combats, et qui a sans doute plutôt eu peur de ne pas avoir la caisse physique tout au long de la journée. Et si les deux derniers combattants l'on un peu freiné, la puissance et la technique du champion olympique sont sans équivalent, au point d'en faire sans doute un prétendant au titre de meilleur judoka de l'histoire.