publié le 11/03/2018 à 10:05

Une victoire qui a clairement des goûts d'exploit. Au terme d'un match haletant et plein de suspense, le XV de France a signé une victoire retentissante face à son meilleur ennemi... l'Angleterre (22-16). Les coéquipiers de Guilhem Guirado, pilonnés sur leur ligne d'en but lors des dernières minutes de la rencontre, ont sorti les barbelés pour s'offrir ce succès prestigieux. "Ce n'est pas parfait mais quel cœur, quel courage", lance Christophe Dominici.



Le consultant de RTL poursuit : "On a déjà évoqué que le rugby c'est une histoire de copains, une histoire de valeurs. Jacques Brunel s'est efforcé de remettre cela en place. Quand on a vu ce match-là, quand on a vu l'état d'esprit... Chapeau !"

Malgré tout, le chemin est encore long pour le XV de France, guère dangereux offensivement et en grande difficulté sur les phases de conquête. "C'est très jouissif mais je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, il faut être modeste. Quand on regarde la chronologie du match, quand on a le ballon, on ne fait pas grande chose. Une grande équipe doit être capable de gérer les temps forts et les temps faibles. Il faut être beaucoup plus précis pour aller chercher les meilleurs", critique-t-il évoquant malgré tout une "très bonne base de travail" pour Jacques Brunel.

Avant l'ultime rencontre de ce Tournoi des Six Nations, où les Français se déplaceront au Millenium Stadium pour affronter le Pays de Galles, Christophe Dominici appelle donc à davantage de construction. "Défensivement quand on est place, malgré le fait qu'on soit faible dans les lancements de jeu, on peut rivaliser avec les meilleurs. Mais le XV de France a besoin, pour son public, de montrer beaucoup plus et de marquer des essais", conclut l'ancien ailier international.