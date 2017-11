publié le 15/11/2017 à 14:03

Après de longs mois d'une campagne acharnée, la France peut savourer. Emmené par Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, l'hexagone accueillera la Coupe du monde en 2023. "Je suis fier. Merci à World Rugby qui a fait beaucoup, même s'il y a eu des incompréhensions (...) Nous ferons notre possible, notre meilleur et je peux vous garantir que ce sera une Coupe du monde réussie", a déclaré l'ancien sélectionneur après l'officialisation du résultat.





La France est arrivée première aux deux tours du scrutin : elle a récolté 18 voix au premier (contre 13 pour l'Afrique du Sud et 8 pour l'Irlande), et 24 au second, contre 15 pour l'Afrique du Sud.

Un résultat quelque peu inattendu alors que l'Afrique du Sud avait été recommandée, le 31 octobre dernier, par World Rugby après être arrivée en tête d'un rapport d'évaluation. C'est la première fois que la recommandation et le résultat final sont différents.



Après ce premier résultat, Bernard Laporte s'était quelque peu emporté assurant que le dossier français était "le meilleur". Il avait ainsi dénoncé les questions de sécurité en Afrique du Sud alors que 52 meurtres sont perpétrés chaque jour ainsi que la qualité des stades disponibles dans ce pays alors que la France vient tout juste d'accueillir l'Euro de football.