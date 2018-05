Roland-Garros 2018 : le programme complet de mardi 29 mai

publié le 28/05/2018 à 21:06

Lucas Pouille, Gaël Monfils, Corentin Moutet, Benoît Paire, Gilles Simon et Richard Gasquet. Voici les six Français pour l'instant qualifiés pour le 2e tour de ce Roland-Garros 2018. Cinq peuvent encore en faire autant, mardi 29 mai, si le temps le permet bien sûr : Jérémy Chardy, Julien Benneteau, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut ou Adrian Mannarino.



Chez les dames, Caroline Garcia espère réussir son entrée, comme Alizé Cornet et Pauline Parmentier mais pas Kristina Mladenovic. Les jeunes Myrtille Georges et Fiona Ferro sont elles aussi à suivre lors de cette troisième journée de compétition, de même que Maria Sharapova et Serena Williams dans ce tableau féminin.

Du côté des favoris messieurs, Rafael Nadal revient pour terminer sa rencontre face à l'Italien Simone Bolelli. Juan Martin Del Potro se frotte à Mahut, Thomas Berdych à Chardy. Novak Djokovic, Alexander Zverev ou Dominic Thiem sont déjà au 2e tour, au contraire de Stan Wawrinka.

Le programme du mardi 28 mai :

Début des matches à 11 h.



Court central Philippe-Chatrier :

Marin Cilic (CRO/N.3) - James Duckworth (AUS)

Fin de Rafael Nadal (ESP/N.1) - Simone Bolelli (ITA)

Kristyna Pliskova (CZE) - Serena Williams (USA)

Jérémy Chardy (FRA) - Tomas Berdych (CZE/N.17)

Simona Halep (ROU/N.1) - Alison Riske (USA)



Court Suzanne-Lenglen :

Denis Shapovalov (CAN/N.24) - John Millman (AUS)

Maria Sharapova (RUS/N.28) - Richel Hogenkamp

Yingying Duan - Caroline Garcia (FRA/N.7)

Nicolas Mahut (FRA) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.5)



Court n°1 :

Garbine Muguruza (ESP/N.3) - Svetlana Kuznetsova (RUS)

Steve Johnson (USA) - Adrian Mannarino (FRA/N.25)

Julia Georges (GER/N.11) - Dominika Cibulkova (SVK)

Leonardo Mayer (ARG) - Julien Benneteau (FRA)



Court n°3 :

Samantha Stosur (AUS) - Yanina Wickmayer (BEL)

Alex de Minaur (AUS) - Kyle Edmund (GBR/N.16)

Natalia Vikhlyantseva (RUS) - Ashleigh Barty (AUS/N.17)

Myrtille Georges (FRA) - Taylor Townsend (USA)



Court n°6 :

Daria Gavrilova (AUS/N.24) - Sorana Cirstea (ROU)

Fin de Varvara Lepchenko (USA) - Elise Mertens (BEL/N.16)

Dudi Sela (ISR) - Elias Ymer (SWE)

Feliciano Lopez (ESP/N.28) - Sergiy Stakhovsky (UKR)



Court n°7 :

Paolo Lorenzi (ITA) - Kevin Anderson (RSA/N.6)

Fabio Fognin (ITA/N.18) - Pabol Andujar (ESP)

Aryna Sabalenka (BLR) - Kiki Bertens (NED/N.18)

Angelique Kerber (GER/N.12) - Mona Barthel (GER)



Court n°8 :

Aljaz Bedene (SLO) - Pablo Cuevas (URU)

Yuki Bhambri (IND) - Ruben Bemelmans (BEL)

Shuai Peng (CHN) - Aleksandra Krunic (SRB)



Court n°9 :

Ryan Harrison (USA) - Maximilian Marterer (GER)

Fin de Horacio Zeballos (ARG) - Yuichi Sugita (JPN)

Polona Hercog (SLO) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.30)



Court n°12 :

Evgeny Donskoy (RUS) - Jan-Lennard Struff (GER)

Vasek Pospisil (CAN) - Marton Fucsovics (HUN)



Court n°14 :

Bethanie Mattek-Sands (USA) - Johanna Larsson (SWE)

Shuai Zhang (CHN) - Kristina Kucova (SVK)

Mischa Zverev (GER) - Florian Mayer (GER)



Court n°15 :

Hubert Hurkacz (POL) - Tennys Sandgren (USA)



Court n°18 :

Fiona Ferro (FRA) - Carina Witthoeft (GER)

Fin de John Isner (USA/N.9) - Noah Rubin (USA)

Jürgen Zopp (EST) - Jack Sock (USA/N.14)

Perter Polansky (CAN) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)