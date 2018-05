publié le 27/05/2018 à 09:00

Seulement 46% des Françaises et des Français ont l'intention de regarder Roland-Garros cette année, soit une baisse de trois points par rapport à l’an passé. L'Espagnol Rafael arrive largement en tête des favoris à la victoire finale, très loin devant le Serbe Novak Djokovic. 32% des sondés croient à la victoire d'un Français. Gaël Monfils, Lucas Pouille et Richard Gasquet représentent les meilleures chances de succéder au palmarès à Yannick Noah, lauréat en 1983.



Voici les enseignements majeurs du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 23 et jeudi 24 mai auprès d'un échantillon de 1.017 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 395 amateurs de tennis. Le tournoi parisien sur terre battue débute dimanche 27 mai et se terminera le dimanche 10 juin.



1. 46% des Français suivront Roland-Garros

Comme chaque année, les écrans de nombreux Français seront teintés d’ocre pendant la première quinzaine de juin. Le tournoi de la Porte d’Auteuil séduit toujours en dépit d’une tendance à la baisse par rapport à l’an dernier. 46% des Français déclarent ainsi qu’ils regarderont les matches, soit trois points de moins que l’an passé.



Dans le détail, 15% des sondés suivront un maximum de matchs en direct. 21% ne se passionneront que pour les derniers matchs et 10% affirment qu’ils ne suivront que les matchs des Français. Les hommes (61%) seront quasiment deux fois plus nombreux que les femmes (33%) à suivre le tournoi du Grand Chelem. Les CSP+ (55%) s’y intéresseront davantage que les CSP- (42%) mais Roland-Garros séduit toutes les générations à des niveaux équivalents.

Chez les amateurs de tennis, la passion est intacte : 93% d’entre eux suivront le tournoi cette année, exactement comme l’an passé.

2. Nadal immense favori

Après plus de deux années difficiles, Rafael Nadal est revenu au premier plan en 2017, signant notamment sa 10e victoire à Roland-Garros. Depuis 2005, seuls Roger Federer, Stan Wawrinka et Novak Djokovic sont parvenus à ajouter leurs noms au palmarès du tournoi du Grand Chelem Français.



Le joueur espagnol a encore impressionné récemment sur sa surface de prédilection, enchaînant 50 sets gagnés sans en perdre un seul. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’il fasse figure d’ultra-favori aux yeux des personnes interrogées. 53% d’entre eux et 62% des amateurs de tennis misent sur sa victoire.



Derrière lui, seul Novak Djokovic parvient à sortir la tête de l’eau en réunissant 20% des suffrages. D'Alexander Zevrev à Dominic Thiem, pourtant récent tombeur du roi à Madrid, aucun autre joueur n’est désigné par plus de 2% des Français et 3% des amateurs de tennis.

3. 32% des Français envisagent une victoire tricolore

Si la part des Français intéressés par Roland-Garros baisse de trois points par rapport à l’an passé, l’explication se trouve probablement en partie sur les maigres chances bleu-blanc-rouge pour une victoire finale. 32% des Français (moins deux points par rapport à l’an passé) croient un Français capable de succéder enfin à Yannick Noah.



Chez les amateurs de tennis, le pessimisme est encore plus prégnant. 26% d’entre eux, soit six points de moins qu’en 2017, estiment qu’un joueur français peut l’emporter cette année.

4. Monfils, Pouille et Gasquet, les meilleures chances

Face à l’ogre Nadal et la jeunesse montante de Thiem ou Zverev, les Français auront donc fort à faire pour briller cette année. Pour 33% des sondés et 27% des amateurs de tennis, c’est encore Gaël Monfils qui fait figure de meilleure chance. Le joueur a déjà démontré sa détermination et sa capacité à faire le spectacle Porte d’Auteuil, se qualifiant notamment pour une demi-finale en 2008.





Derrière lui, le jeune Lucas Pouille réalisera le meilleur parcours pour 23% des Français et 31% des amateurs de tennis, ces derniers le plaçant en tête de leurs pronostics sur la question. Richard Gasquet, désigné par 18% des Français et des amateurs de tennis devra réaliser l’exploit rapidement, le tirage du tournoi ayant placé Rafael Nadal sur sa route dès le 3e tour.

