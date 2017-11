publié le 08/11/2017 à 14:17

Absents au Masters 1.000 de Paris, Roger Federer et Andy Murray se sont retrouvés sur les terre du second, en Écosse, mardi 7 novembre. Et visiblement, ils se sont bien amusés. Au début du 2e set, le Suisse s'est vu prêter un kilt par l'une des spectatrices présentes sur le bord du court. Large sourire aux lèvres, il l'a enfilé par dessus son short et a disputé un jeu ainsi vêtu, jeu remporté quatre points à un (à partir de 7 minutes sur la vidéo).



En fin de rencontre, Murray s'est aussi prêté au jeu du déguisement, après que Federer a sorti de son sac un "tam o' shanter", béret traditionnel écossais, recouvrant une perruque rousse. Pour l'anecdote, le Suisse de 36 ans a dominé son cadet de 6 ans 6-3, 3-6 et 10-6 au super tie-break.

Numéro 2 mondial derrière l'Espagnol Rafael Nadal, Federer effectuera son retour à la compétition à Londres à partir de dimanche 12 novembre lors du Masters de fin d'année. Absent des courts depuis juillet et descendu au 16e rang au classement ATP, Murray n'est lui pas sûr de pouvoir être prêt pour le prochain Open d'Australie en janvier. Sa hanche va mieux mais "il y a une différence entre un entraînement à 75, 80%, et être à fond à 100% pendant deux heures et demie ou trois heures en match", a-t-il déclaré à Glasgow.