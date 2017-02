Quinté + : les favoris du Prix de l'Îlle-et-Vilaine

REPLAY - Écoutez ou réécoutez les favoris de Claude Piersanti du 08 février 2017.

par Claude Piersanti publié le 08/02/2017 à 06:55

La course a lieu le 8 février sur l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1.000.000 euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus.18 partants sont prévus sur une distance de 2100 mètres, pour un départ de course à 13h47.



Le 5, Afghan Barbes

Le 14, Ange de Lune

Le 2, Vasco du Gite

Le 13, Vivaldi d'Amboise

Le 17, Stoneisle Lilian

Le 1, Venquero Phedo

Le 10, Ulysse Maria

Le 12, Un cher ami

Le bon favori

Le 5, Afghan Barbes. Très en forme, il reste sur deux très faciles victoires dans des Quintés sur 2700 mètres