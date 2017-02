Quinté + : les favoris du Grand Prix d'Afrique

REPLAY - Écoutez ou réécoutez les favoris de Bernard Glass du 5 février 2017 à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 05/02/2017 à 08:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La course a lieu le 5 février sur l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 18 partants sont prévus sur une distance de 2.850 mètres, pour un départ de course à 15h15.



Le 3, Balzac du Châtelet

Le 4, Boy Dancer

Le 17, Bel Avis

Le 12, Bourbon Somolli

Le 9, Baraka De Bougy

Le 5, Bambino Du Pré

Le 8, Biniou de Connée

Le 13, Baraka De Bellou

Le bon favori

Le 3, Balzac du Châtelet. Un cheval avec 9 victoires sur 23 courses courues.