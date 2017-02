Quinté + : les favoris du Prix de la Chartre sur le Loir

REPLAY - Écoutez ou réécoutez les favoris de Claude Piersanti du 6 février 2017 à Vincennes.

par Claude Piersanti publié le 06/02/2017 à 06:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La course a lieu le 6 février sur l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 18 partants, âgés de sept ans, sont prévus sur une distance de 2.850 mètres, pour un départ de course à 13h47. Seul le 15 ne sera pas de la partie.



Le 17, Aulis du Courtille

Le 6, Thunder Peak

Le 4, Reby di Celo

Le 12, Panoramic

Le 18, All Feeling

Le 10, Speed Delicious

Le 1, Arn Hammering

Le 11, Angelo Am

Le bon favori

Le 17, Aulis de Courtille. Il a joué de malchance cet hiver à Vincennes, mais il a déjà prouvé qu'il avait la pointure d'un thelo, il faut le reprendre en confiance.