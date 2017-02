Quinté + : les favoris du Prix de la Gironde

REPLAY - Écoutez ou réécoutez les favoris de Bernard Glass du 4 févr. 2017 à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 04/02/2017 à 08:31

La course a lieu le 4 février sur l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 17 partants pour un départ de course à 15h17. n prix de série au trot où ils sont 14 au 1er poteau et 3 à 25 m. La vérité est en tête, je crois.



Le 6, Alphea Barbes



Cote entre 4 et 5/1. Elle reste sur deux beaux succès dans cette catégorie. Si elle ne connait pas de problèmes au départ, elle sera difficile à devancer ensuite.





Le 5, Alf de Melandre

Cote entre 6 et 8/1. Il apprécie le tracé et c'est Franck Nivard.



Le 14, Vic de la Ferme

Cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute. Il vient du Midi pour un bon engagement, et le n°14 a été à l'arrivée ces trois dernières années.



Le 4, Unieme

Cote entre 7 et 10/1. Éric Raffin lui voit une bonne chance, déferré des quatre pieds.



Le 1, Vivaldi

Cote entre 17 et 20/1. Il monte de catégorie, certes, mais il est en forme ascendante.



Le 16, Utelo de Carentone

Cote entre 12 et 14/1. À 25 m, on ne peut le voir que pour une place.



Le 8, Vahine de Felliere

Cote entre 20 et 22/1. Dans un bon jour... Elle est irrégulière.



Le 12, Ask for You

Cote entre 11 et 13/1. Même chose version masculine.

