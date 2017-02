Quinté + : les favoris du Prix Grace Ducal

REPLAY - Écoutez ou réécoutez les favoris de Claude Piersanti du 07 février 2017.

par Claude Piersanti publié le 07/02/2017 à 06:25

La course a lieu le 7 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 16 partants sont prévus sur une distance de 2.925 mètres, pour un départ de course à 13h47.



Le 8, Vison Fromentro

Le 14, Romanesque (ITY)

Le 12, Zonguldak

Le 9, Tipol de Nappes

Le 2, Vahine du Louvet

Le 15, Varus du Bocage

Le 10, Vedette Américaine

Le 7, Verdi d'Em

Le bon favori

Le 8, Vison Fromentro. L'aura d'un quinté cet hiver à Vincennes, il a plus d'une fois fait ses preuves sur les pistes plates, et est en mesure de faire aussi bien sur l'anneau azurien. Un favorifiable très dur à battre dans ce quinté.