publié le 06/04/2017 à 20:43

Ce dimanche 9 avril 2017, ce sont 200 coureurs (25 équipes de huit) qui s'élanceront de Compiègne (et non pas de Paris comme le laisse penser le nom de la course). Baptisée "l'enfer du Nord", "la reine des classiques" ou encore "la dure des dures", la célèbre course promet une fois encore du grand spectacle sur et entre les 29 secteurs pavés recensés dans le final. Au total, 257 km seront à parcourir dont 55 sur les pavés, soit le total le plus élevé depuis 1994 (55,950 km).



Lors de la traditionnelle reconnaissance à six jours du grand rendez-vous, les responsables de la course ont dévoilé la nouvelle signalétique de l'épreuve centenaire. À chaque secteur pavé, une couleur indiquera le degré de difficulté, à l'instar du classement des pistes de ski. Le vert sera utilisé pour désigner les moins difficiles, puis le bleu, l'orangé, le rouge et enfin le noir pour les trois secteurs cotés 5 étoiles (Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle, Carrefour de l'Arbre).

Autre nouveauté, les coureurs seront contraints d'emprunter les pavés de l'avant-dernier secteur, à Hem, à 8 km seulement de l'arrivée. L'accès à la piste cyclable, qui était le plus souvent utilisée par les concurrents, sera en effet bloqué. Du côté du ciel, Météo-France prévoit un soleil rayonnant tout au long du parcours de cette épreuve créée en 1896 par l'industriel Théodore Vienne.

Démare successeur de Guesdon 20 ans après ?

Sept coureurs font figure de principaux candidats à la victoire. Par ordre alphabétique, le Belge Tom Boonen, codétenteur du record des victoires à Roubaix (quatre), qui jouera son va-tout dans la dernière course de sa carrière, l'Allemand John Degenkolb, vainqueur en 2015, le Français Arnaud Démare, 12e en 2014, le Norvégien Alexander Kristoff, 9e en 2015, le Slovaque Peter Sagan, double champion du monde en titre, le Néerlandais Niki Terpstra, lauréat en 2014 et le Belge Greg Van Avermaet, 3e il y a deux ans.



Quant au vainqueur surprise de la dernière édition, l'Australien Mathew Hayman, il semble cette saison un cran en retrait. Côté Français, la dernière victoire remonte à tout juste 20 ans, grâce à Frédéric Guesdon le 13 avril 1997. Depuis, Sébastien Turgot est monté sur la deuxième marche du podium en 2012, année du dernier sacre de Boonen.

Le tracé de Paris-Roubaix 2017 Crédit : VINCENT LEFAI, SABRINA BLANCHARD, PAUL DEFOSSEUX, PHILIPPE MOUCHE / AFP