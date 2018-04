Paris E-Prix : la Formule E électrise la capitale

publié le 24/04/2018 à 14:27

Comme à Hong Kong, Mexico, Rome ou encore New York, la 3e édition du Grand E-Prix de Paris se déroulera sur un tracé urbain, conçu pour que le public soit au plus proche des bolides qui filent à 225 km/h en ne produisant que 80 décibels. Mais à Paris, ville des lumières, ce circuit est tout simplement somptueux puisque tracé autour du célèbre monument parisien des Invalides. C’est dans ce décor et devant plus de 40.000 spectateurs que les pilotes de ces bolides du futur vont en découdre.



"C’est, sans chauvinisme aucun, le plus magnifique de tous les circuits du championnat", explique le Parisien Jean-Éric Vergne, actuel leader du championnat du monde. "C’est un circuit très technique où il y a peu d’endroits pour doubler", ajoute l’ancien pilote de Formule 1, qui avoue que "pour un Parisien, ce serait génial de gagner cette course".

De 0 à 100 km/h en 3 secondes

Au total, ce sont 10 écuries et donc 20 pilotes (comme en F1) qui vont se lancer sur l’asphalte parisien au volant de leur monoplace équipée d’un moteur de 200kW, soit l’équivalent d’environ 270 chevaux - ce qui leur permet tout de même de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Particularité de cette compétition 100% électrique : les pilotes sont contraints de changer de monoplace à mi-course pour bénéficier d’une batterie pleine.

Actuellement en tête du championnat après ses victoires à Santiago (Chili) et à Punta del Este (Uruguay), Jean-Éric Vergne (écurie Techeetah) sera le grand favori. Mais l’Anglais Sam Bird (DS Virgin), vainqueur du dernier E-Prix de Rome, ou encore le Suisse Sébastien Buemi (Renault e.dams) et le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) sont aussi de sérieux prétendants, comme l’autre Français du plateau, Nicolas Prost (Renault e.dams).

Le programme du samedi 28 avril :

08h00 : essais libres 1

10h30 : essais libres 2

12h00 : essais qualificatifs groupe 1

12h10 : essais qualificatifs groupe 2

12h20 : essais qualificatifs groupe 3

12h30 : essais qualificatifs groupe 4

12h45 : super pole

13h15 : trophée de la Mobilité Électrique des Parisiens

16h00 : course

17h05 : podium

L'affiche du Qatar Airways Paris E-Prix 2018 Crédit : Qatar Airways Paris E-Prix