24 Heures du Mans Moto : ambitieuses, les filles passent à l’action

publié le 19/04/2018 à 21:01

Soleil, ciel bleu et chaleur sont annoncés sur le circuit Bugatti qui accueille ce week-end la 41ème édition des 24 Heures du Mans Moto. Et si sur les 60 engagés, la victoire devrait revenir aux écuries usines où la bataille s’annonce passionnante entre BMW et ses rivales japonaises que sont Yamaha, Suzuki, Kawasaki et Honda, les projecteurs seront à nouveau tournés sur l’équipage 100% féminin.



En effet, après avoir terminé 30e du classement général en 2017, les filles du Girls Racing Team espèrent grâce à l’expérience acquise l’an passé, grappiller encore quelques places dans la meute masculine qui n’aura aucune indulgence pour le seul équipage 100% féminin du plateau.

"Elles ont toute leur place ici sur le circuit, elles l’ont prouvé. Et en plus, elles sont très bonnes pilotes. Donc pour nous aucune différence, à part qu’elles ont les cheveux un peu plus longs que nous", lance avec le sourire Louis Rossi pilote de la Suzuki n°72 et dernier Français à s’être imposé en vitesse lors du Grand Prix de France 2012.

"C’est vrai que maintenant on nous prend un peu plus au sérieux", ajoute la Grenobloise Muriel Simorre l’une des quatre filles du team. "Mais nous ne sommes pas là pour prôner la parité, nous sommes là pour rouler et faire ce qu’on a à faire."Le guidon de la Yamaha n°19, elle le partagera comme l’an passé avec la Francomtoise Amandine Creusot. La Suisse Bettina Pfister, la troisième pilote vient quant à elle de rejoindre le team (la pilote de réserve est la Néerlandaise Jolanda van Westrenen).



"L’an passé nous étions des pionnières en étant les premières à finir cette course mythique, aujourd’hui nous voulons encore marquer l’histoire et faire mieux, nous en avons les moyens", lance Amandine, 48 kg "combinaison comprise, ce qui contraste avec les 200 kg de la Yamaha. Voilà pourquoi en vitesse pure je suis souvent très rapide. C’est au freinage que ça se complique."



Créé en 2013, le Girls Racing Team repart donc pour les 24h du Mans 2018. "Et après notre superbe place au dernier Bol d'Or (8ème en Superstock) et les 2 points marqués au championnat du monde 2018, nous prions pour que nous soyons épargnées par les soucis mécaniques" conclut Muriel.



Parmi les 60 équipes engagées il y a également, en plus du Girls Racing Team, une autre femme au départ de cette 41ème édition, l’allemande Lucy Glöckner qui sera au guidon de la BMW officielle du NRT48-BMW Motorrad.



Le départ de la 41ème édition des 24 heures du Mans moto, deuxième manche du championnat du Monde d’endurance, sera donné samedi 21 avril à 15h. L’an passé et devant 74 500 spectateurs c’est la Yamaha n°94 du GMT 94 pilotée par David Checa, Niccolo Canepa et Mickael Di Meglio qui s’était imposée.