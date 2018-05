Quinté+ du 8 mai : les favoris du Prix Ivanjica

publié le 08/05/2018 à 06:34

17 chevaux s'élanceront à 15h15 sur une distance de 1 600 mètres sur l'hippodrome de Saint-Cloud.



Le 14 - Arcadia

Cote entre 6 et 7/1.

Stéphane Wattel est bien armé dans cette épreuve avec deux juments de qualité. Celle-là a terminé fort son dernier parcours et est bien placée au poids.

Le 11 - Golden Rajsa

Cote entre 13 et 15/1.

Elle m’a fait plaisir lors de son avant dernière course. Je la reprends.

Le 4 - La Scala Regia

Cote entre 8 et 9/1.

L’autre Wattel qui est pilotée par son 1er jockey. Mais ma favorite est associée à Guyon.



Le 3 - Front Contender

Cote entre 10 et 12/1.

Son entraîneur a différé sa rentrée pour cause de terrain lourd. Bon, là elle va être plus à l’aise.



Le 2 - Mandolin Wind

Cote entre 13 et 15/1.

Elle est très estimée mais débute sur l’hippodrome. À voir.



Le 6 - Passion Nonantaise

Cote entre 9 et 10/1.

Je l’ai sans doute placée un peu loin car elle a bien fait derrière mes favorites. La dernière minute.



Le 7 - Agua de Valencia

Cote entre 11 et 12/1.

Une chance normale, ni plus, ni moins.



Le 17 - Grey Magic Night

Cote entre 25 et 28/1.

Un gros outsider mais je me méfie de son entourage.

Le bon favori

Le 14 - Arcadia

Il est bien engagé, bien entraîné, en forme. Il a tiré un bon numéro de corde et me plaît beaucoup.