Quinté + du 5 mai : les favoris du Critérium des 4 ans à Vincennes

publié le 05/05/2018 à 07:37

15 chevaux sont au départ de cette course de trot de 2.850 mètres à l'hippodrome de Vincennes ce samedi 5 mai. Le départ aura lieu à 15h35.



Le 6 : Ever Pride, cote entre 8 et 9/1.

Le 15 : Erminig d’Oliverie, cote entre 3 et 4/1.

Le 7 : Earl Simon, cote entre 7 et 8/1.



Le 12 : Express Jet, cote entre 6 et 7/1.



Le 10 : Enino du Pommereux, cote entre 11 et 12/1.



Le 8 : Estola, cote entre 15 et 16/1.



Le 11 : Elisione Mag, cote entre 21 et 22/1.







Le 14 : Elite du Ruel, cote entre 19 et 20/1.