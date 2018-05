Quinté + du 7 mai : les favoris du Prix Danseur à Chantilly

publié le 07/05/2018 à 06:48

18 chevaux sont au départ de cette course et s'élanceront à 13h47 pour 3000 mètres.



Le 1 - Bonfire Heart

Cote entre 11 et 13/1. Il est évidement très chargé, plus de 3 kg sur le 2, mais il est sérieux, en forme et courageux. Finalement, il me plait beaucoup.

Le 11 - Le Pin

Cote entre 8 et 10/1. Il est monté cette fois par Soumillon qui va le bouger. Bonne chance...

Le 13 - Galizzi

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il est sérieux, bien placé au poids et son jockey est talentueux.



Le 3 - Dagobert Duke

Cote entre 6 et 7/1. On ne le présente plus. C’est un spécialiste de la distance où il termine toujours dans les 5.



Le 6 - Rosny

Cote entre 15 et 16/1. Sa dernière course est bonne et il peut surmonter la surcharge due à son succès.



Le 2 - Pinkie Brown

Cote entre 13 et 15/1. Un bon outsider avec Barzalona.



Le 16 - Vasy Sakhee

Cote entre 15 et 16/1. Elle est brave et bien placée au poids. Surprise possible.



Le 5 - Insider

Cote entre 20 et 22/1. Un outsider parmi d’autres…

Le bon favori

Le 1 - Bonfire Heart

Il y a du pour et du contre pour ce cheval. Le contre est son poids très élevé, le pour est sa régularité, sa forme et son bon jockey. Je le vois terminer dans les cinq premiers malgré sa lourde charge à porter.