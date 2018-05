Quinté + du 7 mai : la dernière minute du Prix Danseur à Chantilly

publié le 07/05/2018 à 06:48

18 chevaux sont au départ de cette course et s'élanceront à 13h47 pour 3000 mètres.



Le 1 - Bonfire Heart

Cote entre 11 et 13/1. Il est évidement très chargé, plus de 3 kg sur le 2, mais il est sérieux, en forme et courageux. Finalement, il me plait beaucoup.

Le 11 - Le Pin

Cote entre 8 et 10/1. Il est monté cette fois par Soumillon qui va le bouger. Bonne chance...

Le 13 - Galizzi

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il est sérieux, bien placé au poids et son jockey est talentueux.



Le 3 - Dagobert Duke

Cote entre 6 et 7/1. On ne le présente plus. C’est un spécialiste de la distance où il termine toujours dans les 5.



Le 6 - Rosny

Cote entre 15 et 16/1. Sa dernière course est bonne et il peut surmonter la surcharge due à son succès.



Le 2 - Pinkie Brown

Cote entre 13 et 15/1. Un bon outsider avec Barzalona.



Le 16 - Vasy Sakhee

Cote entre 15 et 16/1. Elle est brave et bien placée au poids. Surprise possible.



Le 5 - Insider

Cote entre 20 et 22/1. Un outsider parmi d’autres…

