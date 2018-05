Quinté + du 6 mai : prix des Dimanches à Longchamp

publié le 06/05/2018 à 08:04

Les courses ont lieu ce dimanche 6 mai à Paris-Longchamp .Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix des Dimanches au Galop. 3e course. Départ vers 15h15. 16 partants .

Vendredi quinté en 8, samedi quarté en 5.



Un pris de série plus compliqué cette fois avec des 3 ans méconnus et une piste propice aux outsiders. Méfiance .

Unplugged n° 5 : cote entre 6 et 7/1.

Toutes ses courses de l’année sont bonnes. Sur sa lancée .

Ziveri n° 14 : cote entre 7 et 8/1.

Il a terminé 3ème de la seule course de référence ou ont participé 5 concurrents . Il retrouve son gagant avec un avantage au poids .



Sayann n° 1 : cote entre 9 et 10/1.

C’était lui le lauréat . Il peut encore bien faire car il a gagné plaisamment .



Belgrano n° 7 : cote entre 10 et 11/1.

6ème seulement de la course , il a bien terminé . IL peut faire mieux .



Cayo Coco n° 9 : cote entre 10 et 12/1.

Elle est courageuse . Pour une bonne place ..



Match Style n° 3 : cote entre 14 et 15/1.

Ma dernière minute qui est un outsider. Il est un peu chargé mais j’ai vu une ligne intéressante.



Pontille n° 2 : cote entre 12 et 14/1.

La monte de Soumillon et une pouliche qui peut progresser .



Fantastic Bere n° 15 : cote entre 21 et 22/1.

Là un gros outsider qui a un petit poids mais débute dans les handicaps .