publié le 03/08/2017 à 09:00

En marge des transferts de joueurs, les clubs du football européen profitent aussi du mercato pour conclure de nouveau contrat de sponsoring afin de remplir leurs caisses. En Grande-Bretagne, le mythique club de Manchester United pourrait bien connaître une idylle avec Tinder, la plus célèbre des applications de rencontre. Le club mancunien devrait bénéficier d’une réforme du championnat anglais entrant en vigueur pour la saison à venir.



Les clubs anglais peuvent désormais afficher un sponsor sur la manche de leur maillot, en lieu et place du symbole de la Premier League. Pour faire apparaître son logo en forme de flammèche sur le maillot du club de Paul Pogba et d’Anthony Martial, la compagnie californienne serait prête à débourser 13,4 millions d'euros selon le Daily Mail.

Neuf clubs de Premier League ont déjà sauté le pas

Neuf autres clubs du championnat anglais, parmi lesquels Chelsea et Manchester City, ont eux aussi adopté de nouveaux sponsors sur les manches de leur maillot pour des sommes avoisinant les 10 millions d’euros. Ces nouveaux sponsors seront situés sur le manche gauche du maillot, tandis que le blason de la Premier League continuera de figurer sur la manche droite.

Ce n’est pas la première fois que l’application Tinder convole avec le monde du football. En Italie, le SSC Napoli avait déjà lancé une initiative commerciale en partenariat avec l'appli. Un profil avait été créé au nom de l’attaquant napolitain Arkadiusz Milik afin de permettre aux fans du club de le rencontrer via l’application.