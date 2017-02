publié le 09/02/2017 à 18:52

L'ambiance était très tendue ce jeudi 9 février 2017 pour la première journée des Championnats du monde de biathlon organisés à Hochfilzen (Autriche). L'équipe de France, composée de Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Marie Dorin Habert et Anaïs Chevalier, a pris la 2e place du relais mixte, derrière l'Allemagne, et devant la Russie.



Martin Fourcade, dernier relayeur des Bleus, s'est imposé de justesse devant Anton Shipulin. Sur la ligne d'arrivée, il a d'abord levé un poing très rageur en direction du biathlète russe. Ce geste, un poil agressif, a étonné dans un sport qui fait rarement parler de lui pour ce genre de faits.

Martin Fourcade était visiblement heureux de dominer Anton Shipulin et les Russes sur le relais mixte... #Hochfilzen2017 pic.twitter.com/v0nlrIjJzi — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 9 février 2017

Comme le veut le protocole officiel, les trois équipes se sont ensuite retrouvées sur le podium. Là encore, Martin Fourcade s'en est pris aux Russes. Shipulin a d'abord refusé de lui serrer la main avant que le Français n'applaudisse ironiquement ses adversaires.

Quelques secondes plus tard, et alors que les autres vainqueurs levaient fièrement leur bouquet de fleurs, Fourcade est descendu de la deuxième marche du podium et s'en est allé. Une manière d'expliquer qu'il ne voulait pas se retrouver sur la même photo que ses adversaires du jour. Il est rapidement revenu parmi les siens. Son geste aurait pu disqualifier toute l'équipe de France.

Martin Fourcade a quitté le podium du relais mixte après que Loginov et Shipulin ont refusé de lui serrer la main ! #Hochfilzen2017 pic.twitter.com/ntbddwJ1if — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 9 février 2017

Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Martin Fourcade s'insurge régulièrement contre le laxisme des instances internationales qui tardent, selon lui, à faire le ménage après la découverte l'an dernier d'un dopage d'État en Russie. Alexander Loginov, membre du relais russe, a été contrôlé positif à l'EPO en 2015.



Les athlètes frondeurs veulent aujourd’hui des sanctions plus lourdes contre les dopés. À savoir des amendes multipliées par dix et pouvant atteindre un million d'euros ou encore des suspensions plus dissuasives en cas de contrôle positif (de 4 à 8 ans).