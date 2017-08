Usain Bolt et Justin Gatlin

publié le 06/08/2017 à 21:17

C'était sa première défaite dans une grande compétition depuis les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. C'était aussi sa dernière course. Usain Bolt est monté sur le podium dans le London Stadium ce dimanche 6 août, pour recevoir sa dernière médaille de sa carrière. Le champion du 100 m qui a habitué son public aux médailles d'or, termine sa carrière avec une médaille de bronze. Le "roi", laisse la place à l'Américain Justin Gatlin et à Christian Coleman, sous les yeux stupéfaits du public.



Lors de la cérémonie protocolaire du 100 m masculin qui a eu lieu ce dimanche, Usain Bolt est monté sur la troisième marche du podium sous les ovations, alors que Justin Gatlin a reçu un accueil très froid et a même été brièvement hué par le public, comme la veille. La Fédération Internationale Internationale (IAAF) avait même avancé la cérémonie à 19h50, avant le début de la session nocturne de ces Mondiaux de Londres, sans doute pour éviter que le stade ne soit rempli.

Le monde de l'athlétisme tourne le dos à Gatlin

Âgé de 35 ans, Justin Gatlin est devenu le champion du monde le plus âgé de l'histoire du 100 m. Sa victoire a jeté un froid dans le monde de l'athlétisme, puisque l'Américain a été suspendu pour dopage entre 2006 et 2010. Les adieux de Bolt, champion d'exception au CV sans tâche ni soupçon, étaient censés ouvrir une nouvelle ère et être l'occasion de découvrir une génération vierge de toute polémique. Las. C'est le visage d'un homme associé aux pires heures de la discipline qui est désormais en haut de l'affiche.

Alors que l'athlétisme n'en finit pas de gérer les conséquences du rapport McLaren, qui a révélé un vaste système de dopage institutionnalisé en Russie et abouti à la suspension du pays par la Fédération internationale (IAAF) en novembre 2015, le succès du sulfureux Gatlin dans l'épreuve-reine n'est pas la meilleure publicité pour le premier sport olympique. Le président de l'IAAF Sebastian Coe n'a d'ailleurs pas caché dimanche sur la BBC que voir l'Américain s'imposer ne constituait pas "le scénario idéal", réitérant son soutien aux suspensions à vie. Gatlin s'est défendu en clamant : "J'ai été puni, mais maintenant je suis propre."