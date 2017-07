publié le 22/07/2017 à 00:55

Pour la première fois de la saison, Usain Bolt est repassé sous la barre des 10 secondes lors de sa victoire aux 100 mètres le 21 juillet à Monaco. La légende du sprint a réalisé un temps de 9,95 secondes, pour s'imposer comme à son habitude dans les derniers mètres. Le roi du sprint peut donc rêver d'un dernier sacre aux championnats du monde de Londres durant la première quintaine d'août, à l'occasion desquels il fera ses adieux.



Auparavant, le Jamaicain avait signé deux sorties décevantes en juin, chez lui à Kingston (10.03) puis à Ostrava (10.06), en République tchèque.Au bout de la ligne droite du stade Louis-II, il a devancé l'Américain Isiah Young (9.98) et le Sud-Africain Akani Simbine (10.02). L'octuple champion olympique, qui a fixé son terminus lors des Mondiaux de Londres, où il disputera les 100 mètres et 4x100 mètres, a surmonté, une fois encore, un départ laborieux pour lâcher les chevaux dans le dernier tiers de la course.

Usain Bolt se montre confiant avant ses derniers mondiaux

"Je suis satisfait puisque j'ai gagné et en plus avec un bon chrono, sous les dix secondes. Je suis dans la bonne direction en vue des Mondiaux. Je reste invaincu et ça dure depuis 2013, c'est important, mais moins que de gagner le 100 mètres à Londres", a confié Usain Bolt, onze fois en or aux Mondiaux. "Je serai triste quand tout sera fini, mais, pour l'instant, je suis très excité par ce dernier défi. Ce soir, j'ai reçu un super soutien du public, il y avait de la bonne musique, et même des pom-pom girls, c'est cool ! Comment j'ai fait pour ne pas craquer et verser une larme ? C'est dur d'être triste quand on reçoit une telle énergie", a ajouté la légende du sprint.



Il y a deux jours, Usain Bolt avait surpris plusieurs observateurs en annonçant qu'il avait progressé et n'envisageait pas la défaite. Sa dernière déconvenue remonte au meeting de Rome en 2013, face à l'Américain Justin Gatlin, qu'il avait puni quelques semaines plus tard aux Mondiaux de Moscou. Malgré sa bonne performance, Usain Bolt paraît bien loin de son meilleur niveau, quand il battait le record du monde (9.58) au mondiaux de Berlin en 2009.





Le demi-fond est resté le domaine des Kényans Elijah Manangoi, vainqueur du 1500 m (3 min 28.80) en l'absence de son compatriote et triple champion du monde Asbel Kiprop, Emmanuel Korir sur 800 m (1 min 43.10) et Hellen Obiri (8 min 23.14 au 3000 m) ont pris date pour Londres. Le continent noir s'est d'ailleurs taillé la part du lion. La Sud-Africaine Caster Semenya est restée pour sa part maître du double tour de piste au féminin (1 min 55.27/MPM). Côté tricolore, le détenteur du record du monde de la perche (6,16 m) Renaud Lavillenie s'est arrêté à 5,72 mètres. Le champion olympique 2012, qui a enregistré une quatrième défaite en cinq compétitions, n'a pourtant pas versé dans le pessimisme en vue de Londres.