Le contrôle positif d'un sprinter jamaïcain a provoqué la disqualification du relais vainqueur du 4x100m des JO 2008.

> JO Pékin-Finale 4x100 H Crédit Image : WILLIAM WEST / AFP

par Julien Absalon publié le 26/01/2017 à 02:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est l'une des courses qui ont marqué l'histoire. Elle est désormais entachée par le dopage. Le classement de la finale du 4x100 des Jeux olympiques 2008 de Pékin a été officiellement modifié, mercredi 25 janvier, après la disqualification du relais jamaïcain (Asafa Powell, Nesta Carter, Usain Bolt et Michael Frater) qui s'était imposé avec une incroyable avance et un nouveau record du monde à la clé (37"10). Le Comité international olympique (CIO) a déchu l'équipe de sa médaille d'or en raison du contrôle positif de Nesta Carter à la méthylhexanamine, un stimulant. La tricherie avait été annoncée en juin 2016, dans le cadre d'un vaste programme de nouvelles analyses.



Victime collatérale, Usain Bolt doit, comme ses coéquipiers, rendre sa médaille d'or. C'est aussi son palmarès qui n'est plus si parfait, car cela lui ôte l'un des trois triplés (100m, 200m, 4x100m) réalisés à l'occasion des trois dernières olympiades (2008, 2012, 2016). La foudre va désormais devoir se contenter de huit titres.



Face à ce déclassement attendu, le sprinter s'était préparé à la nouvelle. "Ça ne changera en rien mon héritage. Je serai déçu, bien sûr, de perdre cette médaille. Mais c'est la vie. Que voulez-vous faire ? Je n'ai aucun contrôle là-dessus", avait-il déclaré en quittant les Jeux de Rio, sans manquer de saluer les progrès de la lutte antidopage menée par la fédération internationale d'athlétisme.



Autre conséquence directe du nouveau classement : le relais de Trinidad et Tobago récupère l'or, le Japon s'empare de l'argent et le Brésil s'approprie le bronze.