Biathlon : Martin Fourcade s'offre une 6e Coupe du monde d’affilée

publié le 03/03/2017 à 12:32

Le voilà un peu plus encore dans la légende de son sport, et du sport en général. En remportant la Coupe du monde de biathlon pour la 6e fois de sa carrière, la 6e d'affilée, Martin Fourcade rejoint au palmarès le mythique Norvégien Ole Einar Bjorndalen, qui avait réussi pareil exploit entre 1998 et 2009. La précédente star française de la discipline, Raphaël Poirée, s'était arrêtée à quatre globes récompensant l'athlète le plus régulier sur une saison (2000-2004).



Vainqueur de 11 des 18 courses disputées cette saison, Fourcade, 28 ans, ne peut plus être rattrapé au classement général par son dauphin, le Russe Anton Shipulin. Une performance exceptionnelle à six courses de la fin de saison. Depuis le début de sa carrière, le double champion olympique en 2014 totalise 58 succès en Coupe du monde, mais aussi 11 titres de champion du monde (2 en sprint, 4 en poursuite, 1 sur la mass-start, 4 en relais et 1 en relais mixte).