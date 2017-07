publié le 17/07/2017 à 19:33

Comme deux gouttes d'eau. Ces plongeuses synchronisées participaient dimanche aux championnats du monde de leur discipline à Budapest (Hongrie). Elles se sont élancées d'un plongeoir à 10 mètres de haut pour effectuer des figures et entrer dans l'eau en même temps, au centimètre et à la seconde près. L'épreuve a été remportée par deux Chinoises : Ren Qian et Si Yajie, qui sont ainsi devenues championnes du monde de la discipline.



L'événement regroupait d'autres épreuves de plongeon synchronisé (le 3 mètres, le 10 mètres, féminin et masculin) et de natation synchronisée et solo. Les premières épreuves disputées lors du weekend ont été largement dominées par les Russes : le plongeon de 3 mètres synchronisé a été remporté par Evgenii Kuznetsov et Ilia Zakharov, tandis que Svetlana Kolesnichenko et Alexandra Patskevich ont remporté le duo technique en nation synchronisée.