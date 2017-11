Le journal de 7h : les Bleus ont été dominés par les All Blacks

publié le 12/11/2017 à 07:41

Le XV de France n'a pas créé l'exploit, samedi soir au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande. Les tricolores se sont incliné 18-38, mais ils étaient menés 31-5 à la mi-temps. Les Blacks ont inscrit 5 essais, contre 2 pour les Français. C'est donc un sentiment d'inachevé qui prédomine pour le premier match de la tournée d'automne.



À la mi-temps, les mots de Guy Noves ont réveillé un XV de France dépourvu de caractère. Un manque cruel d'engagement, jusqu'alors, incompréhensible. "On a subi, on les a regardé jouer et contre des équipes comme ça, c'est difficile de leur courir après. Si on veut rivaliser avec les meilleurs, on ne peut pas se contenter de cela. Un match, c'est 80 minutes et on en a joué 40. Maintenant, on voit l'écart qu'il y a entre une équipe championne du monde et nous", a estimé Mathieu Bastareaud après la rencontre.

À écouter également dans ce journal

- Teddy Riner a décroché son 10e titre de champion du monde de judo, samedi à Marrakech, en toutes catégories.



- Accusé du viol d'une fillette de 11 ans, tombée enceinte par la suite, un homme de 30 ans a été acquitté, car la cour d'assises de Maux, en Seine-et-Marne, a estimé qu'il n'y avait pas eu de contraintes.



- Un père et ses deux fils ont été mis en examen à Nîmes (Gard) après avoir enlevé puis torturé pendant plusieurs jours leur fille et sœur âgée de 17 ans. L'adolescente, qui se plaignait de violences, avait fugué quelques semaines plus tôt du domicile familiale. Le père a été écroué.



- Dans le Maine-et-Loire, un supermarché a subi, à quelques heures d'intervalle, un braquage et un cambriolage. Les faits ont eu lieu dans un premier temps jeudi 9 novembre, puis dans la suivante.



- Raquel Garrido confirme, dans le Journal du Dimanche de ce 12 novembre, qu'elle quitte la politique.



- Donald Trump et Vladimir Poutine ont multiplié les amabilités en marge du forum de l'Apec, au Vietnam.