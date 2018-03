Le journal de 7h : défaite frustrante pour l'équipe de France de rugby

publié le 18/03/2018 à 07:52

L’équipe de France de rugby peut ruminer sa déception. Les tricolores ont eu les opportunités de s'imposer à Cardiff devant le Pays-de-Galles. Mais au coup de sifflet final ce sont bien les Gallois qui l’emportent 14 à 13 alors qu’ils n'ont pas marqué un seul point en 2ème période et que les Bleus ont eu notamment la pénalité de la gagne manquée par François Trinh-Duc.



Le XV de France a clos son Tournoi des six nations, le premier de l'ère Jacques Brunel, avec un bilan négatif après avoir concédé une troisième défaite en cinq rencontres. Les Bleus, qui terminent à la 4e place, un rang de moins que l'an passé sous le mandat de Guy Novès, ont donc échoué à confirmer leurs deux succès de rang, le 23 février contre l'Italie (34-17) et surtout le week-end passé face à l'Angleterre (22-16).

C'est l'équipe d'Irlande qui remporte le Tournoi en réalisant un Grand Chelem. Une Saint-Patrick inoubliable pour les Irlandais qui ont dominé le grand rival anglais 24-15.

À écouter également dans ce journal

Météo : la neige est de retour de Île-de-France au nord est. Le plan grand froid a été activé dans plusieurs départements. Des places d'hébergement d'urgence supplémentaires ont été libérées en région parisienne, dans les Hauts-de-France, le Grand Est et le Centre-Val de Loire.



International : Les Russes ont commencé à se rendre aux urnes à Moscou et dans la partie la plus peuplée du pays. La présidentielle devrait aboutir à la réélection haut la main de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat.



Football : Suite de la 30ème journée de Ligue 1 Conforama à 13h00, avec au programme Nice-PSG. Un horaire inhabituel, mis en place pour l'Asie où le football français entend conquérir des parts de marchés. Les autres matches du jour : Metz-Nantes à 15h00, Saint Etienne-Guingamp à 17h00 et Marseille-Lyon à 21h00.