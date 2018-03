et AFP

publié le 18/03/2018 à 07:35

Alors que Vladimir Poutine est le grand favori pour briguer un quatrième mandat à la tête du pays, les Russes ont commencé à voter pour l'élection présidentielle ce dimanche 18 mars au matin. Plus de 107 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir de 8 heures, heure locale, à travers le plus grand pays du monde.



Une victoire de Vladimir Poutine le placerait aux commandes du pays jusqu'en 2024 et conforterait son statut d'homme fort de la Russie. Un statut qu'il a fait revenir ces dernières années sur le devant de la scène internationale, au prix de tensions sans précédent avec les Occidentaux depuis la fin de la Guerre froide.



Crédité de près de 70% des intentions de vote, Vladimir Poutine a peu de souci à se faire. À 65 ans, il devrait remporter un quatrième mandat, près d'un quart de siècle après avoir été désigné comme successeur par Boris Eltsine.

Alexeï Navalny appelle au boycott de l'élection

Parmi les candidats qui font face à Vladimir Poutine, le millionnaire du Parti communiste, Pavel Groudinine, est crédité de 7% des voix et le troisième, l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, de 5%, devant la journaliste libérale Ksénia Sobtchak (1-2%).



Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a lui été exclu de la course après avoir été déclaré inéligible par la Commission électorale en raison d'une condamnation judiciaire pour détournement de fonds, qu'il dénonce comme orchestrée par le pouvoir. Jouissant d'une fidèle base de soutiens dans tout le pays, il a appelé au boycott de l'élection et dépêché des observateurs dans les bureaux de vote.