publié le 13/08/2017 à 18:13

Deux visages et deux destins exceptionnels. Les athlètes Usain Bolt et Kevin Mayer sont les invités exceptionnels de RTL en direct de l'Équipe, dimanche 13 août à partir de 18h30. La veille, alors qu'il entamait l'ultime ligne droite (relais 4x100 m) de sa carrière, l'homme le plus rapide du monde a vécu un calvaire en s'écroulant au sol pour blessure.



Le Jamaïcain, invaincu dans une compétition internationale depuis 2008 avant ces Mondiaux 2017, a été incapable de franchir la ligne d'arrivée de cette ultime course et devra donc se contenter d'une médaille de bronze gagnée sur 100 mètres. Il réagira à cette déconvenue et reviendra sur son incroyable carrière.

Kevin Mayer, lui, entre dans la lumière. À 25 ans, le Français est devenu, samedi 12 août, le premier Français sacré champion du monde du décathlon. Jusque-là, il avait "simplement" décroché le titre de vice-champion olympique à Rio en 2016. Et comme l'avait prédit Ashton Eaton, la star de la discipline désormais en retraite, "Kéké la braise" est bel et bien son successeur.



Suivez les interviewes d'Usain Bolt et de Kevin Mayer sur RTL mais aussi sur RTL.fr à partir de 18h30.