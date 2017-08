publié le 12/08/2017 à 22:01

La médaille d'or lui était promise. Au terme d'un décathlon plus que solide, Kevin Mayer devient le premier champion du monde français de la discipline, samedi 12 août à Londres, avec un total de 8.768 points, à quelques unités de son record de France (8.834). Le jeune athlète, qui boucle son 1.500 m en 4'36"73, devance les Allemands Rico Freimuth (8.564 points) et Kai Kazmirek (8.488 points) et offre son deuxième titre de ces Mondiaux d'athlétisme de Londres à la France après l'exploit de Pierre-Ambroise Bosse sur le 800 m. La délégation tricolore comptabilise au total trois médailles si l'on ajoute celle de bronze de Renaud Lavillenie (perche).



Un an quasiment jour pour jour après son titre de vice-champion olympique glané à Rio derrière le double champion olympique et désormais retraité Ashton Eaton, Kevin Mayer héritait logiquement du dossard du favori aux Mondiaux de Londres. S'il s'est fait une belle frayeur à la perche en échouant lors de ses deux premières tentatives, le Français de 25 ans s'est imposé par sa régularité mais aussi par ses progrès. On retiendra l'amélioration de son record personnel au 100 m avec un temps de 10"70, sur 400 m et sur 110 m haies en 13"75.

"Keke la braise" - c'est son surnom - a dominé le classement général dès la première journée grâce à un saut en longueur à 7,52 m, en hauteur à 2,08 m et un lancer de poids à 15,72 m, et ce malgré "une douleur aux ischios, fessier". Ses résultats obtenus en deuxième journée sont tout aussi probants : le tricolore a assuré au lancer du disque avec un jet à 47,14 m et au lancer du javelot (66,10 m).