Fusion Racing 92-Stade Français : les matchs des deux clubs reportés

L'annonce faite lundi 13 mars par le Racing 92 et le Stade Français d'une fusion dès la saison 2017-2018 a provoqué un séisme inédit dans le rugby français. Les deux derniers vainqueurs du Top 14, clubs historiques du championnat, veulent en effet construire une nouvelle équipe qui soit à la hauteur de leurs ambitions respectives.



Une décision en fait motivée principalement par les problèmes financiers du Stade Français, pour lequel le propriétaire Thomas Savare cherchait depuis déjà plusieurs mois une offre de reprise. La volonté de ne pas laisser le club entre des mains étrangères a amené à un rapprochement avec "l'ennemi" Jacky Lorenzetti, patron du Racing 92. Un déroulement des événements qui a fait dire à certains joueurs et dirigeants qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'un rachat du Stade Français par son voisin banlieusard.

Alors que les joueurs du Stade Français ont annoncé qu'ils se mettaient en grève dès le lendemain de l'annonce de la fusion, ceux du Racing, eux, ont décidé d'observer une position plus prudente, se déclarant attentifs à l'évolution de la situation mais sans menacer de ne plus mettre les crampons. La LNR a cependant décidé, vendredi 17 mars, de reporter les deux matchs de la 21e journée du Top 14, Castres-Stade Français et Montpellier-Racing 92.



"Nous avons estimé que c'était la meilleure des solutions pour à la fois donner du temps au temps, et conserver une certaine équité sportive pour la suite du Championnat. Paradoxalement, ce sont les joueurs du Racing qui ont demandé le report de leur match, les joueurs du Stade Français ont dit qu'eux n'iraient de toute façon pas à Castres. A partir du moment où on reportait un match, l'idée était de reporter les deux", a déclaré le président de la ligue professionnelle, Paul Goze. La nouvelle date de ces deux rencontres sera annoncée d'ici au lundi 20 mars.