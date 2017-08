Paris 2024 : "Le plus dur commence", estime Teddy Riner

publié le 01/08/2017 à 14:09

Sauf surprise de dernière minute, les Jeux olympiques 2024 auront lieu à Paris. Lundi 31 juillet, Los Angeles, seule adversaire de la capitale, a annoncé avoir trouvé un accord avec le Comité international olympique pour organiser les JO-2028, laissant Paris rafler ceux de 2024. Un vote officialisera cette double attribution le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou.



Une situation qui réjouit Teddy Rinner. "En tant que co-président de la Commission des athlètes, ça fait plaisir de rendre un dossier avec marqué dessus : favorable", confie le double champion olympique de judo, qui affirme que tous les acteurs de ce dossier sont aujourd'hui très heureux. "On ramène cette candidature, on ramène ce dossier, on ramène les Jeux à Paris. J'ai envie de dire que le plus dur commence", jubile-t-il.

Jusqu'au 13 septembre, il reste encore beaucoup à faire pour la candidature de Paris. "Il va falloir que l'on reste le plus humble possible", estime Teddy Riner, pour qui le travail qui reste à faire doit être accompli comme si rien n'était décidé et que Paris n'avait pas encore les Jeux.



"Pour l'instant, c'est vrai qu'on nous dit qu'on a les Jeux mais tant que ce n'est pas écrit, il faut rester modeste", martèle celui qui sera "bien sûr" à Lima en septembre prochain pour, vraisemblablement assister à la victoire de Paris2024.