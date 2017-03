publié le 03/03/2017 à 12:12

À un peu plus de sept mois de l'attribution des Jeux Olympiques d'été de 2024, le 13 septembre prochain à Lima avec un match Paris-Los Angeles, l'article jette à nouveau le trouble sur le CIO et son fonctionnement. Selon des informations obtenues par Le Monde, la justice française enquêterait depuis plusieurs mois sur des "manœuvres destinées à acheter les votes des membres" du Comité international olympique en amont de l'élection du 2 octobre 2009 à Copenhague.



Ce jour-là, Rio est en concurrence avec Madrid, Chicago et Tokyo. Malgré le déplacement de Barack Obama pour soutenir "sa" ville, la cité américaine est éliminée dès le premier tour de scrutin avec 18 des 94 suffrages exprimés. La capitale espagnole arrive en tête (28) devant la candidate carioca (26) et le représentant nippon (22). Au second tour, la dynamique s'inverse. Avec 46 voix sur 95, Rio passe largement en tête devant Madrid (29) et Tokyo (20). L'écart se creuse encore en "finale" : 46 à 32. Pour la 1ère fois, les Jeux d'été auront lieu en Amérique latine.

Ce que révèle Le Monde, ce sont d'étranges mouvements financiers trois jours auparavant. Selon des documents transmis par le fisc américain aux enquêteurs français, la société Matlock Capital Group a versé 1,5 millions de dollars à un membre du CIO, Papa Massata Diack. Après recoupement, il s'avère que la première appartient à un homme d'affaires brésilien, Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, proche du gouverneur de l'état de Rio. Le second est le fils du sulfureux Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme.