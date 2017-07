JO 2024 : quels sont les arguments des opposants aux Jeux ?

publié le 10/07/2017 à 08:30

Les derniers Jeux Olympiques à Paris, c'était en 1924. L'espoir de voir la capitale les accueillir à nouveau en 2024 est grand. D'autant que l'idée d'une attribution simultanée des JO-2024 et 2028 le 13 septembre prochain à Lima est sur le point de devenir réalité (Paris semblant avoir une longueur d'avance pour 2024, Los Angeles ayant entrouvert la porte début juin à 2028). Une réunion décisive du Comité international olympique se tient ces 10 et 11 juillet à Lausanne, en Suisse.



Mais si nombre de Parisiens attendent avec impatience la décision du CIO, d'autres sont moins enthousiastes. Ils sont un quart à ne pas souhaiter que leur ville accueille les JO. Ce que les opposants craignent d'abord, c'est le coût. "Le budget qui est mis sur la table n'est ni crédible, si sérieux", dénonce sur RTL Frédéric Vialle, responsable du collectifs "Non aux JO 2024 à Paris". "Avant même le premier coup de pioche, on est au bas mot à un dépassement de 5 milliards", poursuit-il.