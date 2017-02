JO 2024 : Budapest susceptible d'annuler sa candidature

publié le 17/02/2017 à 20:52

L'étau se resserre autour de la candidature de Paris et Los Angeles pour les Jeux Olympiques 2024. Tandis qu'elles figurent au coude-à-coude pour remporter le droit d'organiser les olympiades qui se tiendront dans sept ans, les villes candidates pourraient bientôt n'être plus que deux, puisque la troisième ville en lice, Budapest (Hongrie) est en passe de lâcher l'affaire. La capitale hongroise a en effet évoqué, vendredi 17 février, un possible retrait de la course à l'organisation, face au large succès d'une pétition contre sa candidature, à sept mois de la désignation de la ville lauréate par le Comité International olympique (CIO).



Petit Poucet face aux poids lourds Paris et Los Angeles, Budapest a joué la carte d'une candidature "modeste" et "à taille humaine", avec un budget d'investissements spécifiques limité à 2,4 milliards d'euros. Mais ses habitants n'ont pas été convaincus. Lancée il y a un mois par un mouvement de jeunes opposants, Momentum, une pétition pour l'organisation d'un référendum anti JO, a recueilli 266.151 signatures, soit près de deux fois le quorum nécessaire, a annoncé ce collectif vendredi 17 février.

Vers un possible référendum

Le maire de Budapest, Istvan Tarlos, membre du parti conservateur au pouvoir, n'a pas exclu de présenter dès mercredi 15 février, au conseil municipal une délibération retirant la candidature de la capitale hongroise, après consultation du Premier ministre Viktor Orban et du président du Comité olympique national. Plus tôt dans la journée, la mine grave, Istvan Tarlos avait expliqué qu'il "refuse(rait) d'ignorer la volonté du peuple". "S'il s'avère qu'un nombre suffisant de Budapestois ont signé pour un référendum, j'envisagerai sérieusement un retrait de la candidature", a-t-il déclaré.

"Êtes-vous d'accord avec l'idée que la municipalité de Budapest retire sa candidature à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 ?", interroge la formule retenue par la fronde anti-JO. Si la ville ne retire pas sa candidature, le Comité électoral de la capitale a désormais 45 jours pour vérifier la validité des signatures collectées et confirmer le cas échéant que le seuil minimum de 138.000 paraphes, soit 10% du corps électoral de Budapest, est bien atteint pour organiser un référendum. Un telle consultation ne pourrait en tout état de cause pas être organisée avant mai.

"Un message pour le Fidesz"

Rassemblant de jeune militants, Momentum a insisté sur les risques de "corruption" impliqués par les sommes en jeu, touchant une corde sensible dans l'opinion publique. La Hongrie est l'un des pays de l'UE où le sentiment de corruption est le plus élevé, selon Transparency International. Soutenue par Viktor Orban, la candidature de la capitale hongroise a par ailleurs cristallisé tous les mécontentements contre ce dirigeant, qui domine la scène politique depuis 2010 et s'est fréquemment illustré par des attaques contre la société civile. L'opposition de gauche s'est ainsi massivement mobilisée pour la collecte de signatures. Pour Andras Fekete-Gyor, responsable de Momentum, le succès de la pétition "est un message pour le Fidesz (le parti de Viktor Orban, ndlr) et pour Tarlos : c'est une erreur de ne pas avoir consulté les gens à propos des JO".



À Paris, les écologistes avaient eux aussi demandé l'organisation d'un référendum, émettant des réserves sur les coûts et évoquant "l'incertitude sur les nuisances", mais sans toutefois créer de dynamique autour de cette suggestion. Étienne Thobois, directeur général du comité de candidature de Paris 2024, s'est déclaré "tourné vers la victoire" de la capitale française, refusant de commenter les propos du maire de Budapest. Déjà en lice à cinq reprises - y compris pour les premiers Jeux de l'ère moderne, en 1896 -, la Hongrie a vu toutes ses candidatures échouer. La Hongrie (9,9 millions d'habitants) figure au 8e rang des pays en termes de palmarès olympique, avec 168 médailles d'or, 148 d'argent et 170 de bronze. Le nom de la ville-hôte des JO-2024 sera dévoilé le 13 septembre à Lima par le CIO.