publié le 17/02/2018 à 22:33

A priori, la signature astrale vierge ascendant gémeaux ne fait pas les grands sportifs, de ceux qui montent sur la plus haute marche du podium. Comme quoi, en astrologie comme ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences ! Martin Fourcade, né le 14 septembre 1988, est vierge ascendant gémeaux.



La Vierge et les Gémeaux ont quelque chose en commun, et qui est caractéristique de la planète maîtresse de ces deux signes, Mercure : l’habileté, l’adresse, la rapidité et la mobilité. Des qualités que Martin Fourcade possède en grande quantité, pourvu qu’il se sente soutenu (Mercure en Balance) et qu’il ait une équipe derrière lui.

Toutefois, Martin aurait très bien pu passer à côté de son destin, juste parce qu’il est Vierge et que la tendance « normale » de la Vierge est d’être au service des autres (dans le monde médical ou dans l’enseignement). Or, dans ce thème la Vierge ne se manifeste que dans sa dimension ultra perfectionniste et en oublie ses inhibitions, muselées par une dissonance que lui inflige Saturne et qui, pour une fois, joue un rôle des plus positifs : elle donne à Martin Fourcade un formidable orgueil.

S'il n'avait pas eu cet orgueil, peut-être n'aurait-il pas pu dépasser les peurs





S’il n’avait pas eu cet orgueil, peut-être n’aurait-il pas pu dépasser les peurs et les doutes propres à la Vierge, dont il faut reconnaître par ailleurs qu’elle possède une qualité, et non des moindres : une énorme puissance de travail. Cent fois, la Vierge aime remettre son ouvrage sur le métier, avec une obstination parfois obsessionnelle et qui peut être difficile à vivre, et pour lui et pour l’entourage.



Toutefois, cela ne suffit pas à fabriquer le champion exceptionnel qu’il est. Il y a deux autres éléments importants dans le thème de Martin Fourcade et qui contribuent à faire de lui un des sportifs les plus médaillés de sa génération : au jour et à l’heure précise de sa naissance, Jupiter (planète de chance et d’expansion) se trouvait pile sur son ascendant Gémeaux – exaltant ainsi les valeurs du signe qui sont celles de Mercure, citées plus haut.



Jupiter amplifiant ce qu’elle touche, tout ce qui est habileté, adresse, etc. est multiplié par cent chez Martin Fourcade et quoi qu’il fasse une fois qu’il aura arrêté son sport, il possédera toujours ces qualités, ajoutées à une autorité toute jupitérienne et qui fait les chefs auxquels on n’a pas intérêt à désobéir.

Les signes du feu font de lui le chef

Mais ce n’est pas tout et nous avons un deuxième élément dans le thème de MF, comme une cerise sur le gâteau : Mars, planète de l’énergie, de l’action et des décisions, est chez elle en Bélier. Pas sûr que cela lui adoucisse le caractère, mais dans le registre de la compétition, du combat, de la force et de la détermination, on ne fait pas mieux.



Et quand on survole le reste du thème, on s’aperçoit que les signes de Feu (Vénus en Lion, Saturne-Uranus en Sagittaire) et donc Mars en Bélier sont magnifiquement reliés et font de lui le chef, le "boss" qu’il sera partout où il ira.



Ajoutez à cela le besoin d’excellence de la Vierge, qui la rend si perfectionniste qu’elle peut nous offrir des hommes et des femmes d’élite et on comprend que MF est né sous des étoiles qui sont un passeport vers la réussite dans tout ce qu’il entreprend dans sa vie.