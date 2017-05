publié le 07/05/2017 à 00:00

Les Experts perdent leur légende. Thierry Omeyer, l'infranchissable gardien de l'équipe de France de Handball, a pris sa retraite internationale après presque deux décennies de bons et loyaux services. "Titi" a tiré sa révérence samedi 6 mai à Clermont-Ferrand, au terme d'une prestation de classe qui s'est conclue par une victoire face à la Norvège. Les Bleus se séparent ainsi de leur joueur le plus titré de l'histoire, le seul à compter dix médailles d'or. Outre les deux aux Jeux Olympiques et les trois à l'Euro, le gardien du PSG, en contrat en club jusqu'en 2018, en a remporté cinq lors du Mondial, la dernière à domicile en janvier.



Thierry Omeyer goûte à la première de ses 358 sélections en septembre 1999. Il n'a alors que 22 ans et n'est pas considéré comme une référence. Mais son travail acharné et son mental d'acier finiront par payer et lui faire atteindre les sommets. Dès sa première grande compétition internationale, lors du Mondial-2001 en France, Thierry Omeyer connaîtra les joies d'un titre, le premier de sa carrière, aux côtés de son compère Daniel Narcisse qui a aussi tiré sa révérence en Auvergne. Il ne ratera ensuite aucune des vingt campagnes des Bleus.

Le Mulhousien se muera souvent en sauveur grâce à sa maîtrise des duels, ses réflexes, sa souplesse et sa mobilité, mais aussi sa propension au bluff avec les tireurs adverses. "J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi jusqu'au-boutiste dans la performance", a affirmé l'ex-pivot des Bleus Bertrand Gille sur beIN Sports samedi. Discret et peu démonstratif devant les médias, le gardien d'1m92 se transformait "en gagneur" sur les parquets, comme le soulignait l'ancien sélectionneur Claude Onesta.

En finale de la Ligue des champions en 2010, sous le maillot de Kiel, ses bras levés et ses clins d’œil chambreurs avaient agacé ses adversaires barcelonais à tel point que le match, remporté par l'équipe allemande, avait frôlé le pugilat. À Cernay puis Sélestat, dans son Alsace natale, il aimait lancer des défis à son coéquipier et frère jumeau Christian, qui a fait une carrière, plus modeste, d'arrière gauche en D1 alors que "Titi" a ensuite connu la gloire en club à Montpellier et en Allemagne.

Deux des plus grands arrêtent leur carriere ¿¿. Un honneur d avoir partagé tant d aventures sous le plus beau des maillots. #titi #toumout pic.twitter.com/OcCTct82rU — NIKOLA KARABATIC (@NKARABATIC) 6 mai 2017

"L'entraînement pour lui, c'est comme un match", souligne Jérôme Fernandez, son ex-partenaire à Kiel et en Bleu qui le considère comme un "grand perfectionniste". Mauvais perdant, Thierry Omeyer avoue lui-même ne pas aimer perdre "les petits matches de foot" qui débutaient ses sessions d'entraînement en Allemagne. La légende dit qu'il n'accepte de perdre qu'aux jeux de société avec ses enfants Manon et Loris.



"C'est un psychopathe", s'amusait son inséparable ami Daniel Narcisse. À la question : quand Omeyer s'arrêtera-t-il ? Le demi-centre réunionnais aimait répondre en riant qu'il préparait les jeux Olympiques de 2024. L'année 2017 aura néanmoins marqué un déclin pour l'inoxydable gardien, relégué sur le banc lors du Mondial par l'ascension de Vincent Gérard. Mais samedi, le nouveau numéro un des Bleus a dû céder sa place pour ce match contre la Norvège, comptant pour les éliminatoires de l'Euro-2018. Et son illustre aîné a écœuré les Norvégiens par ses arrêts pour s’offrir un somptueux pot de départ.