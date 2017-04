Thierry Omeyer et Laure Boulleau parrains du 27e Challenge Ecricom

publié le 11/04/2017 à 02:28

Le 27e Challenge Ecricome aura lieu du 14 au 17 avril prochain, à Rouen. Il s'agit du troisième plus grand événement sportif étudiant de France et cette année, deux sportifs de choix parrainent l'événement : Thierry Omeyer, gardien de l’équipe de France de handball et Laura Boulleau, joueuse au PSG football. L'événement rassemble 2.000 étudiants (sportifs, et supporters) venus de toute la France. "Ça rassemble les six sports collectifs : basket, foot, hand, rugby, volley", explique Thierry Omeyer. Six sports, eux-mêmes déclinés dans leurs versions masculine et féminine.



C’est NEOMA Business School de Rouen (Mont-Saint-Aignan) qui organise le Challenge et qui accueillera KEDGE Marseille, KEDGE Bordeaux et NEOMA Reims. Pendant le Challenge Ecricom, les quatre écoles vont s'affronter pour remporter trois trophées : celui du sport, du fair-play et de l’ambiance.

"C'est l'occasion pour les étudiants de s'affronter, de passer des bons moments, d'avoir des bons souvenirs, tout ça dans une bonne ambiance", pour Thierry Omeyer.