INVITÉ RTL - Le directeur technique national, Philippe Bana, a comparé les Experts aux All Blacks, véritable référence sur la scène rugbystique.

par Claire Gaveau publié le 30/01/2017 à 11:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les Experts sont une nouvelle fois sur le toit du monde. Pour la sixième fois de leur histoire, l'équipe de France de handball a décroché le titre de champion du monde en dominant la Norvège lors d'une finale explosive à Bercy dimanche 29 janvier. Un nouveau titre majeur pour Daniel Narcisse, Thierry Omeyer ou encore Nikola Karabatic, véritables leaders d'une équipe pourtant rajeunie sur ce mondial 2017.



Un succès qui symbolise la politique sportive mise en place par la Fédération française de handball. "Cette force lui vient d'une histoire scolaire, d'une culture, d'une philosophie puis d'une magnifique usine à champions qui a su créer dans toutes les régions de France, à partir de 15 ans, un double projet sportif et scolaire", explique Philippe Bana, directeur technique national. Avant de vanter également "le mariage avec le sport professionnel" à l'heure où le championnat de France est devenu "le meilleur du monde".

On est les All bleus blancs rouges Philippe Bana Facebook Twitter Linkedin

Une véritable évolution dans le handball français qui a permis de créer "une culture, une philosophie, une histoire". "On a les pieds par terre, bien ancrés dans nos racines éducatives puis on s'est mis petit-à-petit dans les années 1990-2000, à avoir la tête dans les étoiles, à rêver plus, à créer de grand événements", explique-t-il.

Une passation de pouvoir déjà enclenchée

Mais la grande force de cette équipe de France sur ce mondial à domicile repose dans l'intégration des jeunes. "Dans le sport de très haut niveau, tu gagnes rien si tu ne prends pas de risque. Donc, prendre des risques, c'est notre quotidien, on regarde jamais derrière, ils ont toujours essayé de trouver des solutions en mettant les gamins au pouvoir à certains moments de ce mondial", lance-t-il. Le meilleur exemple ? Les performances de Nédim Rémili ou encore Kentin Mahé, qui termine le tournoi avec 37 buts chacun.



Les anciens de l'équipe sont alors vus comme les "tontons". "Ils les accompagnent sur le chemin, ils leur donnent les derniers conseils et au contraire, ils les poussent pour réussir. Parce que l'idée de base, c'est réussir, surfer sur le toit du monde où ils sont depuis vingt ans (...) Ils sont concurrents mais on a su créer une espèce d'habitude familiale, de respecter l'autre, de se pousser les uns les autres", détaille Philippe Bana. Avant de comparer les Experts aux All Blacks néo-zélandais : "On est les All bleus blancs rouges".