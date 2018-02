Pierre Gasly, Estevan Ocon et Sébastien Grosjean en février 2018

publié le 26/02/2018 à 17:00

En marge des essais de pré-saison qui ont débuté lundi 26 février sur le circuit Catalunya, l'écurie britannique Force India, 4ème du championnat constructeurs en 2017, la Scuderia Toro Rosso (7ème) et l’écurie américaine Haas (8ème) ont présenté leur nouvelle voiture. Sur ces trois bolides, on retrouvera les trois pilotes français engagés cette année en Formule 1.



Force India, qui devrait changer de nom d'ici le premier Grand Prix de la saison fin mars en Australie, a levé le voile sur la VJM11, où a été intégré un Halo, le nouveau dispositif obligatoire de protection du cockpit. La voiture sera comme l’an passé confiée au Mexicain Sergio Pérez et au Français Esteban Ocon, qui a terminé 8ème du dernier championnat du monde pour sa première participation.

La VJM11 de ForceIndia Crédit : Force India

Ce même jour a également été dévoilée la STR13 de l’écurie italienne Toro Rosso, qui a troqué son moteur Renault pour un V6 Honda. Plusieurs changements ont été opérés sur cette voiture qui avait déjà pris la piste la semaine passé à Misano, comme le nez qui est beaucoup plus large que sur la précédente version.

La voiture est confiée cette année au jeune Normand Pierre Gasly (22 ans) et au Néo-Zélandais Brendon Hartley, qui effectueront tous les deux leur première saison complète en Formule 1 après avoir participé à quelques courses en fin de saison dernière au sein de Toro Rosso.

La STR13 de la scuderia Toro Rosso Crédit : Toro Rosso

Enfin, Haas F1 Team a elle aussi montré aux observateurs présents sa nouvelle VF18, avec ses traditionnelles couleurs blanche, noire et rouge. Elle sera pilotée par le Danois Kevin Magnussen et le Français Romain Grosjean, 13ème au classement des pilotes l’an passé. Le natif de Genève entame sa 8ème saison en F1.

Kevin Magnussen et Romain Grosjean devant la VF18 du Haas F1 Team Crédit : Haas F1 Team

Les essais hivernaux, qui se déroulent sur deux semaines sur le circuit de Barcelone en Catalogne, prendront fin le 9 mars à quinze jours du premier Grand Prix de la saison à Melbourne.