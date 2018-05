publié le 03/05/2018 à 15:35

6e au classement des pilotes du Championnat du monde de Formule 1 après quatre Grands Prix en ce début de saison 2018, Fernando Alonso va faire ses débuts en Championnat du monde d’endurance (WEC) à l'occasion des 6 Heures de Spa-Francorchamps, qui se déroulent ce samedi 5 mai 2018.



Le pilote McLaren-Renault, arrivé mercredi 2 mai en Wallonnie, est engagé sur l’une des deux Toyota TS050 Hybrid. L’Espagnol fera équipe avec deux anciens pilotes de Formule 1, le Suisse Sébastien Buemi (Toro Rosso) et le Japonais Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) au sein du team Toyota Gazoo Racing, qui ambitionne de remporter le titre mondial mais surtout les 24 Heures du Mans en juin prochain.

Après avoir participé et terminé à la 38e place aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier, Fernando Alonso a, à 36 ans, toujours ce rêve, ou plutôt cet objectif en tête qui est celui d’égaler le record du Britannique Graham Hill, seul pilote automobile à avoir remporté le Grand Prix de F1 de Monaco (1965), les 500 Miles d'Indianapolis (1966) et les 24 Heures du Mans (1972).

Les premières sensations ont été formidables Fernando Alonso





Fernando Alonso se prête au jeu des selfies à Spa Crédit : Frédéric Veille

Pour cela, le "Taureau des Asturies" s’est engagé dans la seule écurie constructeur en lice dans la catégorie LMP1, les autres étant privées. "C’est un moment très excitant pour moi d’être ici avec Toyota. Les premières sensations en Endurance avec cette voiture ont été formidables. J’ai hâte d’être en course pour la première fois".



À Spa-Francorchamps, véritable répétition générale à un peu plus d’un mois des 24 Heures du Mans, Alonso va continuer de se familiariser avec la Toyota TS050 Hybrid qu’il avait testé à Bahreïn fin 2017. "La Formule 1, l’Endurance... La saison va être longue mais tellement palpitante. Je vais enchaîner les courses mais je me suis préparé pour cela tout l’hiver. Spa, c’est le début d’une belle aventure avant le grand rendez-vous du Mans".

Le Mans, c'est connu dans le monde entier Fernando Alonso





Et quand Fernando Alonso parle de la mythique course d’endurance, ses yeux pétillent. "Tout petit, je regardais cette course à la télé. Le Mans, c’est connu dans le monde entier et cela fait des années que l’idée de courir aux 24 Heures me trottait dans la tête. Aujourd’hui, grâce à McLaren, ça va être possible". Départ des 6 Heures de Spa samedi 5 mai à 13h30.

Tous les pilotes des 6 Heures de de Spa 2018 dans le mythique virage de l'Eau Rouge Crédit : Frédéric Veille