publié le 10/06/2017 à 14:00

Les styles de jeu des deux finalistes dames de ce Roland-Garros 2017 sont tels qu'il y aura forcément du spectacle sur le court Philippe-Chatrier. Jelena Ostapenko, jeune Lettone de 20 ans, s'avance face à la numéro trois mondiale Simona Halep. La première joue tout pour l'attaque et le point gagnant alors que la Roumaine est réputée pour sa défense de fer.



Le destin de ce rendez-vous sera certainement lié au niveau de jeu de Jelena Ostapenko. Simona Halep est connue pour sa régularité et il n'y a aucune raison, ce samedi 10 juin, qu'elle laisse des points filer sous sa raquette en finale de Grand Chelem. Le jeu de la 47e joueuse mondiale est plus imprévisible. En confiance, elle peut distribuer des coups gagnants à foison. En revanche, si le début de la rencontre lui échappe, ses boulets de canon peuvent rapidement se transformer en balles perdues.

Les deux joueuses ne se sont encore jamais affrontées et les enjeux sont bien différents. L'une peut s'inscrire comme une future grande du tennis féminin. L'autre, à 32 ans, peut devenir numéro un mondiale.

Les moments forts de la finale :

14h50 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de la finale dames de Roland-Garros 2017 entre Jelena Ostapenko (LET/47e) et Simona Halep (ROU/3e).