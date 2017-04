publié le 20/04/2017 à 12:10

Belle journée en perspective pour les amateurs de tennis, jeudi 20 avril. Si Roger Federer a décidé de faire l'impasse sur les trois Masters 1.000 disputés sur terre battue, Monte-Carlo, Madrid et Rome, si les Français Jo-Wilfried Tsonga (éliminé dès son entrée), Gaël Monfils et Richard Gasquet (blessés) manquent aussi à l'appel, tous les autres grands noms du circuit sont au rendez-vous des 8es de finale, en compagnie de spécialistes de la surface et de jeunes pousses.



Sur le court central central Rainier III, Andy Murray est le premier en scène. Le numéro 1 mondial, remis d'une blessure au coude, se mesure à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, tête de série numéro 15. Viendront ensuite le Suisse Stan Wawrinka (3e) face à l'Uruguayen Pablo Cuevas (27e), l'Espagnol Rafael Nadal (7e) contre l'Allemand Alexander Zverev (20e) et le Serbe Novak Djokovic (2e) face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

Masters 1.000 de Monte-Carlo : résultats du jeudi 20 avril

Simple messieurs (8es de finale) :

Marin Cilic (CRO/N.5) bat Tomas Berdych (CZE/N.9) 6-2, 7-6 (7/0)

Lucas Pouille (FRA/N.11) bat Adrian Mannarino (FRA) 3-0, abandon



En cours/À suivre :

Court central Rainier III :

Andy Murray (GBR/N.1) - Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.15)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Pablo Cuevas (URU/N.16)

Alexander Zverev (GER/N.14) - Rafael Nadal (ESP/N.4)

Pablo Carreno Busta (ESP/N.13) - Novak Djokovic (SRB/N.2)



Court des Princes :

Dominic Thiem (AUT/N.6) - David Goffin ( BEL/N.10)

Jan-Lennard Struff (GER) - Diego Schwartzman (ARG)