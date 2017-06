publié le 06/06/2017 à 21:22

Quatre matches devaient initialement être au programme de ce mercredi 7 juin à Roland-Garros à partir de 14h. Il y en aura finalement six dès 11h puisque les deux premiers quarts de finale du simple messieurs ont été reportés en raison de la pluie qui s'est abattue sur Paris mardi 6 juin et a interrompu le match de Kristina Mladenovic face à la Suissesse Timea Bacsinszky à deux reprises.



Sur le court central, la journée débutera avec le duel 100% espagnol entre Rafael Nadal et Pablo Carreno Busta, qui n'a jamais pris un set en trois confrontations à l'ogre de la Porte d'Auteuil, en quête d'un 10e sacre. Caroline Garcia enchaînera au plus tôt à partir 14h face à la Tchèque Karolina Pliskova. La Française, 27e mondiale, mène 2-1 dans ses face-à-face avec la tête de série numéro 2 du tournoi (1-0 sur terre battue).

Si le temps le permet, ce qui semble être le cas, Andy Murray conclura contre Kei Nishikori. Le numéro 1 mondial écossais possède largement l'avantage face au Japonais (8-2) mais les deux hommes ne se sont jamais affrontés sur terre battue et restent sur deux matches épiques en Grand Chelem, avec chacun un succès en cinq manches.

Nadal-Djokovic et Murray-Wawrinka en demi-finales ?

Les spectateurs du court Suzanne-Lenglen assisteront successivement aux affiches Dominic Thiem-Novak Djokovic, Elina Svitolina-Simona Halep et Stan Wawrinka-Marin Cilic. Si le Serbe écarte le jeune Autrichien, ce qu'il a toujours fait lors de leur cinq premiers affrontements, il pourrait retrouvera Nadal en finale. Dans la dernière rencontre, le Suisse part avec un net avantage psychologique sur le Croate (11-2, 7-0 série en cours, 4-0 sur terre battue).

Roland-Garros : le programme complet de mercredi 7 juin

Court central :

À partir de 11h : Pablo Carreno Busta (ESP/N.20) - Rafael Nadal (ESP/N.4)

Pas avant 14h : Caroline Garcia (FRA/N.28) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)

Andy Murray (GBR/N.1) - Kei Nishikori (JAP/N.8)



Court Suzanne-Lenglen :

À partir de 11h : Dominic Thiem (AUT/N.6) - Novak Djokovic (SRB/N.2)

Pas avant 14h : Elina Svitolina (UKR/N.5) - Simona Halep (ROU/N.3)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Marin Cilic (CRO/N.7)