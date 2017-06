publié le 08/06/2017 à 14:45

Cette édition 2017 permettra à l'une de ces quatre joueuses d'inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. La Lettone Jelena Ostapenko et la Suissesse Timea Bacsinszky d'une part, la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova d'autre part, visent dans un premier temps la finale, jeudi 8 juin sur la terre battue parisienne.



Dans un tournoi ouvert comme rarement, notamment en raison de l'absence de l'Américaine Serena Williams (enceinte), de la Russe Maria Sharapova (persona non grata) et de l'élimination de la numéro 1 mondiale allemande Angelique Kerber au 1er tour, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia avaient une belle carte à jouer. Leur aventure s'est arrêtée en quarts, respectivement face à Bacsinszky et Pliskova.

Des quatre rescapés, Halep, 4e joueuse mondiale, finaliste en 2014, semble la mieux placée pour soulever la Coupe Suzanne-Lenglen. Sur le papier, son duel avec la numéro 3 au classement WTA s'annonce équilibré. Mais la grande Tchèque (1,85 m contre 1,68 m) n'avait jamais dépassé le 2e tour à Paris avant cette année, alors que la Roumaine avait dominé la préparation sur terre battue.





La première demi-finale (15h) oppose deux joueuses classées en dehors du top 30 et, coïncidence extraordinaire, tombe le jour de leur anniversaire : 20 ans pour Ostapenko, 47e mondiale, 28 pour Bacsinszky, 31e (9e un an plus tôt). D'anciennes stars du tennis féminin sont également nées un 8 juin : l'Américaine Lindsay Davenport, la Russe Nadia Petrova et la Belge Kim Clijsters.

15h35 - Bacsinszky repasse devant : 3-2.



15h24 - La Lettone lance enfin son match et efface son break de retard. 1-2 service à suivre.



15h21 - Ostapenko cède son service d'entrée. 2-0 Bacsinszky.



15h14 - Bacsinszky remporte sa mise en jeu. 1-0.



15h11 - Fin de l'échauffement, le match va débuter.



15h00 - Jelena Ostapenko et Timea Bacsinszky entrent sur le court.



14h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ces demi-finales dames, programmées à la suite sur le court central.