publié le 11/02/2018 à 19:28

On attendait Martin Fourcade, son immense expérience et son palmarès XXL et c'est finalement la skieuse de bosses Perrine Laffont, 19 ans à peine et trois succès en Coupe du Monde qui a offert à l'équipe de France sa première médaille des Jeux olympiques d'hiver 2018, et elle est en or.



"C'est juste fou ! Je l'ai rêvé tellement de fois, imaginé tellement de fois, visualisé tellement de fois, j'ai souffert tellement de fois que c'est pour ça que c'est juste un sentiment incroyable", a-t-elle lâché en zone mixte, encore un peu abasourdie par son exploit.

Martin Fourcade et les biathlètes tricolores ont l'occasion de se rattraper dès ce lundi 12 janvier. Après le sprint, la poursuite est au programme de cette journée olympique. Un médaille sera-t-elle au rendez-vous ?

JO 2018 : le programme de lundi 12 février

1h05 - Curling : double mixte, demi-finales

2h00 - Patinage artistique : épreuve par équipes (programme libre H)

2h00 - Snowboard : finale slopestyle F

2h15 - Ski alpin : slalom géant F, 1re manche

3h10 - Patinage artistique : épreuve par équipes (programme libre F)

4h20 - Patinage artistique : épreuve par équipes (dans sur glace, danse libre)

5h45 - Ski alpin : slalom géant F, 2e manche

8h30 - Snowboard : qualifications half-pipe F

8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour F

11h10 - Biathlon : poursuite 10 km F

11h30 - Ski acrobatique : finale bosses H

11h30 - Patinage de vitesse : 1.500 m F

11h50 - Luge : séries individuelle F

12h05 - Curling : double mixte, demi-finales

13h00 - Biathlon : poursuite 12,5 km H

13h50 - Saut à ski : finale tremplin normal F