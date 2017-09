publié le 15/09/2017 à 12:45

Le break réalisé par Laslo Djere en début de rencontre face à Jo-Wilfired Tsonga a un instant fait craindre le pire à Yannick Noah et sa bande réunie à Villeneuve-d'Ascq, dans le stade de football du Losc. La Serbie, contre toute attente, allait-elle mener 2-0 à l'issue des deux premiers simples ? La finale de cette édition 2017 presque s'envoler pour les Bleus archi-favoris sur le papier ? Un débreak immédiat et trois sets plus tard (7-6, 6-3, 6-3), la France respire mieux.



À 1-1 avant le double, probablement disputé par la paire Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert face au capitaine Nenad Zimonjic (41 ans) en personne aux côtés de Filip Krajinovic, il y a moins de raison de s'inquiéter qu'après la défaite inaugurale de Lucas Pouille contre Dusan Lajovic. Décomplexée sur une surface qu'il affectionne, la terre battue, le 80e joueur mondial a pris à la gorge d'entrée le Français, 22e, qui s'est montré trop inconstant et incapable d'élever son niveau dans les moments clefs (6-1, 3-6, 7-6, 7-6).

Propulsé numéro 1 en l'absence de Novak Djokovic, forfait jusqu'à la fin de la saison, Viktor Troicki ou Janko Tipsarevic, Lajovic était pourtant perclus de crampes à un pied dans le jeu décisif de la dernière manche. Pouille a bien sauvé cinq balles de match mais n'a pu éviter une énorme surprise telle qu'en réserve parfois la Coupe Davis. Grâce à Tsonga, les pendules sont remises à l'heure. Il reste toutefois du chemin pour conquérir un dixième Saladier d'Argent en novembre prochain...

France-Serbie : résultats et programme

Vendredi 15 septembre (à partir de 13h00) :

Dusan Lajovic (SRB) bat Lucas Pouille (FRA) 6-1, 3-6, 7-6, 7-6

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) bat Laslo Djere (SRB) 7-6 (7/2), 6-3, 6-3



Samedi 16 septembre (14h00) :

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Nenad Zimonjic/Filip Krajinovic (SRB)



Dimanche 17 septembre (13h00) :

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Dusan Lajovic (SRB)

Lucas Pouille (FRA) - Laslo Djere (SRB)